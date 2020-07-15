Chelsea, Norwich City’yi tek golle geçti

İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, sahasında Norwich City’i 1-0 yendi.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 00:53 Son Güncelleme:
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Chelsea, Norwich City’yi tek golle geçti

İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, Norwich City’yi konuk etti.

Stamford Bridge Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud’un 45 3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Londra takımı Chelsea ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 63’e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını sürdürdü.

Ligde son sırada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig’den düşen ilk takım olmuştu.

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