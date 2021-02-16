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Chelsea - Newcastle United maç sonucu: 2-0

Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, Olivier Giroud ve Timo Werner'in attığı gollerle sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.

16 Şubat 2021, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Chelsea - Newcastle United maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda konuk ettiği Newcastle United'a karşı 31. dakikada Olivier Giroud ve 39. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Londra temsilcisi Chelsea, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 42'ye yükseltirken, Newcastle United, 25 puanda kaldı.

AA

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