Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen’in takımdan ayrılışlarının ardından stoper ihtiyacı doğan Chelsea, buradaki boşluğu Juventus’tan Matthijs De Ligt ile doldurmak istiyor.

Sevilla’lı Jules Kounde transferinin bir türlü sonuca ulaşmaması sonrası rotayı Matthijs De Ligt’e çeviren Chelsea, Juventus’un kapısını İtalyan ekibini tatmin edecek bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Juventus’un oyuncunun maliyetinden ötürü tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Oyuncunun yüksek bedelinden dolayı Chelsea, takas içeren bir teklif hazırladı. Chelsea’de bekleneni veremeyen ve Thomas Tuchel yönetiminde çok fazla fırsat bulamayan Timo Werner’in yanı sıra 40 milyon euro bonservis içeren bir paketle Juventus’un kapısını çaldı. Juventus’un teklife sıcak baksa da bonservis bedelini biraz daha artırmak istediği öğrenildi.

Timo Werner 2020 yazında RB Leipzig’den Chelsea’ye 53 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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