Chelsea - Manchester United şifresiz (CANLI)
İngiltere futbolunun iki ezeli rakibi Chelsea ve Manchester United, Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ''Chelsea - Manchester United maçını şifresiz veren kanallar'' araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur mücadelesi kapsamında Chelsea ve Manchester United karşı karşıya geliyor. Saat 22.30'da başlayan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
****
Manchester United, 31. dakikada Herrera ile deplasmanda öne geçti.
United, 45. dakikada Fransız süperstarı Pogba'nın ayağından buldduğu golle farkı 2'ye çıkardı.
****
Peki, Chelsea - Manchester United maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Chelsea - Manchester United maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
İLK 11'LER
Chelsea: Kepa, Apilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard
Manchester United: Romero, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford.