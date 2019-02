Chelsea - Manchester United şifresiz (CANLI)

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 5. Tur mücadelesi kapsamında Chelsea ve Manchester United karşı karşıya geliyor. Saat 22.30'da başlayan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

****

Manchester United, 31. dakikada Herrera ile deplasmanda öne geçti.

United, 45. dakikada Fransız süperstarı Pogba'nın ayağından buldduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

****

Peki, Chelsea - Manchester United maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Chelsea - Manchester United maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İLK 11'LER

Chelsea: Kepa, Apilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard

Manchester United: Romero, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford.