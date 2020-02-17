Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea ile Manchester United, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Liverpool’un muhteşem performansıyla Premier Lig’de şampiyonluğu kimseye bırakmayacağını göstermesi diğer kulüpleri Şampiyonlar Ligi hedefine yöneltti. 41 puanla 4. sırada kalan Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, Leicester'ın puan kaybettiği haftada United'ı devirip üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı istiyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve 35 puanla 9. sırada yer alan Ole Gunnar Solskjaer'li Kırmızı Şeytanlar ise taraftarına derbi zaferi hediye etmenin peşinde.

İki takımda da sakatlıklar can sıkıyor. Maviler'de Marco van Ginkel, ile Christian Pulisic, Manchester United'da ise Paul Pogba, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe ve Scott McTominay kritik maçta forma giyemeyecekler.

Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Anthony Taylor'ın düdük çalacağı 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Chelsea - Manchester United muhtemel 11'ler:

Chelsea: Arrizabalga, James, Tomori, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Willian, Mount, Hudson-Odoi, Abraham

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams, Fernandes, Martial, Ighalo

Chelsea dördüncü sırayı kaybetme korkusu yaşıyor

Devre arasında transfer yasağını kaldıran Londra ekibi buna rağmen kadrosunu takviye etmedi. İsimleri özellikle yıldız forvetlerle anılan Maviler yola Tammy Abraham ile devam etme kararı aldı. Chelsea Tottenham’ın kazanmasıyla dördüncü sırayı kaybetme korkusunu yakından hissetmemek için evinde Manchester United’ı devirmek istiyor. Öte yandan haftaya yine sahalarında Tottenham ile oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i konuk edecekler. Chelsea’de Frank Lampard’ın kredisi bu fikstüre bağlı desek yanlış söylemiş olmayız. Ev sahibinde Pulisic ile Loftus-Cheek bu maçta oynamayacak. Bileğindeki sakatlık düzelen golcü Abraham ise ileri uçtaki yerini alacak.

Manchester United mağlup olmadan evine dönmek istiyor

Premier Lig’deki son 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Manchester United dördüncü sıra için belki de son kozunu oynayacak. Bu sezon ilk hafta Chelsea’yi 4-0 mağlup eden ve Lig Kupası’nda da karşılaştığı rakibini 2-1’le geçen Kırmızı Şeytanlar en azından mağlup olmadan evine dönmek istiyor. Pogba ve Rashford’dan yoksun olan konuk ekipte tek gol umudu olan Martial de son 5 Premier Lig maçında sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Ara transferde Çin’den dönen Ighalo’nun bu durumda süre alması yüksek ihtimal. Manchester United ayrıca bu karşılaşmaya çıktıktan sonra Perşembe Belçika’da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Club Brugge ile oynayacak.



