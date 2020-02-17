Premier Lig’de 26. hafta zorlu bir maçla sonlanıyor. Chelsea ile Manchester United’ın karşı karşıya geleceği mücadelenin heyecanına canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da ortak olabileceksiniz. Üstelik kaybeden tüm kuponlara %3’e varan iade yalnızca Misli.com’da.

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Liverpool’un muhteşem performansıyla Premier Lig’de şampiyonluğu kimseye bırakmayacağını göstermesi diğer kulüpleri Şampiyonlar Ligi hedefine yöneltti. Chelsea de bu takımlardan biri. Devre arasında transfer yasağını kaldıran Londra ekibi buna rağmen kadrosunu takviye etmedi. İsimleri özellikle yıldız forvetlerle anılan Maviler yola Tammy Abraham ile devam etme kararı aldı. Chelsea Tottenham’ın kazanmasıyla dördüncü sırayı kaybetme korusunu yakından hissetmemek için evinde Manchester United’ı devirmek istiyor. Öte yandan haftaya yine sahalarında Tottenham ile oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i konuk edecekler. Chelsea’de Frank Lampard’ın kredisi bu fikstüre bağlı desek yanlış söylemiş olmayız. Ev sahibinde Pulisic ile Loftus-Cheek bu maçta oynamayacak. Bileğindeki sakatlık düzelen golcü Abraham ise ileri uçtaki yerini alacak.

Premier Lig’deki son 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Manchester United dördüncü sıra için belki de son kozunu oynayacak. Bu sezon ilk hafta Chelsea’yi 4-0 mağlup eden ve Lig Kupası’nda da karşılaştığı rakibini 2-1’le geçen Kırmızı Şeytanlar en azından mağlup olmadan evine dönmek istiyor. Pogba ve Rashford’dan yoksun olan konuk ekipte tek gol umudu olan Martial de son 5 Premier Lig maçında sadece 1 kez ağları havalandırabildi. Ara transferde Çin’den dönen Ighalo’nun bu durumda süre alması yüksek ihtimal. Manchester United ayrıca bu karşılaşmaya çıktıktan sonra Perşembe Belçika’da UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Club Brugge ile oynayacak.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- Chelsea Manchester United’ı 5 maçtır yenemiyor.

- İki ekip bu sezon iki kez karşılaştı ve Manchester United bu maçları kazanan taraf oldu.

- Manchester United’ın Premier Lig’deki son 6 maçında karşılıklı gol olmadı.

- Chelsea’nin son 10 Premier Lig maçının 8’inde ilk yarı 1.5 gol altı tamamlandı.

- Manchester United Premier Lig’de çıktığı son 5 maçta 1 kez kazanabildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Kritik mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %25’i Chelsea’nin karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol seçenekleri göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY’IN TERCİHİ

Chelsea bu sezon şanssız maçlara imza attı. Öne geçtiği bazı maçlarda gereksiz puan kayıpları yaşadı. Oyunu tutamamak gibi bir problemleri var. Açıkçası bu sezonki performansları United'ı yenmelerine yeter. Ama az önce bahsettiğim alışkanlıkları beni direkt Chelsea galibiyeti konusunda düşündürüyor. Sanırım üst daha iyi bir alternatif.



