Alman devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu yaz takımdan ayrılabilir. ESPN'e göre Lewandowski için Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi vermeye hazırlanan Chelsea ve Manchester City devredeyken Fransız devi PSG'nin da yıldız oyuncu ile ilgileniyor.

Manchester City, sezon sonunda takımdan ayrılacak Sergio Agüero'nun boşluğunu Lewandowski ile doldurmak isterken Chelsea'nin de Timo Werner'den henüz istenilen gol katkısının alınamaması nedeniyle transfer adına devrede olduğu belirtiliyor. PSG'de ise Kylian Mbappe'nin geleceğinin belirsizliği Lewandowski hamlesini mantıklı kılmakta.

Bayern Münih'in 32 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski için en az 60 milyon Euro tutarında bir tekliften başlayarak görüşmelerde bulunacağı aktarıldı.