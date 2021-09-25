Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Manchester City, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, 5 maçta aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı. Averajla liderlik koltuğunda oturan Londra ekibi, City engelini aşıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Tottenham mağlubiyetiyle sezonu açmasına rağmen 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve son olarak Southampton ile 0-0 berabere kalan Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise 10 puanla 5. sırada. Manchester temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanıp güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmayı ve puanları eşitlemenin hesaplarını yapıyor.

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Chelsea-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stamford Bridge'te oynanacak Chelsea-Manchester City maçını Michael Oliver yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Chelsea-Manchester City muhtemel 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Havertz, Lukaku

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Grealish, Sterling, Gabriel Jesus

Ev sahibinde Charly Musonda, Christian Pulisic ve Mason Mount, konuk ekipte ise Oleksandr Zinchenko, sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek.