Chelsea - Malmö maç sonucu: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmalarında evinde İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayan Chelsea, sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Chelsea, 9. dakikada Christensen'in golüyle 1-0 öne geçti. Sonrasında penaltı kazanan ev sahibi ekipte Jorginho topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Mücadelenin 2. yarısına da hızlı başlayan Maviler, 48. dakikada Kai Haverts ile 3. golü buldular. 57. dakikada sahneye tekrardan Jorginho çıktı. Yıldız futbolcu tekrardan penaltıyı ağlara göndermeyi başardı ve maçın smkorunu belirledi. Chelsea maçı 4-0 kazanmayı başardı.

Romelu Lukaku sakatlandı

Karşılaşmada ayak bileğinden sakatlık geçiren Chelsea'nin golcü futbolcusu Romelu Lukaku oyuna devam edemedi ve 23. dakikada yerini Kai Havertz'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 6'ya yükseltti. Malmö ise henüz puanla tanışamadı.







