Premier Lig’de haftanın kapışması Misli.com’da… Hem Tek Maç, hem Canlı İddaa oynama imkanı hem de yeni oyun seçenekleri ve daha da cazip oranlar… Geçtiğimiz sezonlara oranla adeta kimlik değiştiren Chelsea bol gollü ve pozisyonlara imza atıyor bu sezon. Lampard’ın gençlerden kurulu kadrosu son olarak Wolves deplasmanından 5-2 ile galibiyetle dönerken Stamford Bridge’te taraftarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde de Valencia 1-0 yenilen mavililerde Antonio Rüdiger ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Reece James ile Hudson-Odoi de fit duruma ulaşmadıklarından eksikler arasındalar. Lampard’ın hafta arası riske etmediği N’Golo Kante’ye forma vermesi bekleniyor.

5 maçın 5’ini de kazanarak liderlik koltuğuna oturan Liverpool son olarak Newcastle’ı 3-1 mağlup etmişte ligde ama hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Napoli karşısında 2-0’la kimsenin beklemediği bir yenilgi aldılar. Ligde 15 gol kaydedip kalesinde 4 gol gören Klopp’un takımında Alisson, Clyne, Keita ve Origi’nin sakatlıkları var.

İSTATİSTİKLER NELER DİYOR?

• Liverpool ligde 14 maçtır kazanıyor.

• Liverpool’un son 5 lig maçı 2,5 gol üstü sonuçlandı.

• Liverpool son 8 lig maçında ilk yarı ve 2. yarıları önde bitirdi.

• Chelsea evindeki son 11 lig maçında yenilgi almadı.

• Chelsea evindeki son 6 lig maçının 5’inde en az 2 gol buldu.

• Chelsea’nin bu sezon 5 lig maçının 4’ü 3,5 üstü bitti.

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MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHLERİ NELER?

• Misli.com üyelerinin bu maçta %29’luk bir oranla Liverpool galibiyetine öncelik verdiklerini görmekteyiz.

• Bir diğer popüler tercih ise iki takımın bu maçta 2,5 gol barajını aşacakları yönünde olmuş. Üyelerin %21’lik kesimi kuponlarında 2,5 Gol Üstü seçeneğini bulunduruyorlar.

MİSLİ.COM YAZARI M.FEVZİ TANIRLI’NIN İLGİNÇ SEÇİMLERİ İSE…

Sezon başında kurulan kadroları, ardından ilk hafta hem de Man Utd’tan 4 yiyen Chelsea’yi izledikten sadece 3-4 hafta sonra Liverpool maçına heyecanla gireceğiz desek kimseyi inandıramazdık. Lampard ve başta Tammy Abraham olmak üzere genç yetenekler futbol adına bu mutluluğu sağladılar. Hem çok üretkenler hem de 90 dakika aynı konsantrasyon ve istekle oynuyorlar. Ancak bu maçta Mason Mount, Emerson, Kante gibi oyuncuların sakatlık durumu belirsiz. Liverpool ise Man City ile puan farkını 5 yapmanın avantajını korumak istiyor. Hafta içinde Napoli deplasmanında 2-0 kaybettiler. Gollü geçmeye aday maç. Liverpool kazanır ve 2.5 üst olur seçeneği de güzel. Maçın bir başka alternatifi de 1.80 oranla 10.5 korner üst ve 3.5 Kart Üst.