Chelsea ile Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda Son 8'e kalmak için mücadele ediyor. Premier Lig'de fırtınalar gibi esen ve şampiyonluk yarışının en ciddi adayı olan Liverpool, gözünü FA Cup'a da dikti. Jürgen Klopp'un öğrencileri galibiyetle evine dönmek istiyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi olan Chelsea ise kupayı müzesine götürmek için güçlü rakibini kupanın dışına itmenin ve yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Chelsea'de Tammy Abraham, N'Golo Kante ve Christian Pulisic gibi önemli isimlerin sakatlığı sürüyor. Andreas Christensen'in durumu maç saati netleşecek. Liverpool'da ise Jordan Henderson ve Naby Keita'nın sakatlıkları devam ediyor.

Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda?

Stamford Bridge'in ev sahipliği yaptığı dev maç TSİ 22.45'te başladı. Chris Kavanagh'ın düdük çaldığı 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea - Liverpool ilk 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Alonso, Gilmour, Kovacic, Barkley, Willian, Pedro, Giroud

Liverpool: Adrian, Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson - Fabinho, Lallana, Jones - Minamino, Mane, Origi

Bournemouth deplasmanında 2 puan bırakan Chelsea, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi ve Frank Lampard, Liverpool maçını bir kupa maçı olarak değil de "mutlaka kazanılması gereken" bir Premier Lig maçı olarak gördüklerini açıkladı.

Liverpool ise Watford'a Vicarage Road'da 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Premier Lig'de ilk kez kaybetti. Zirvede 22 puan fark ve 1 maç fazlasıyla rahat konumdalar fakat TD Jurgen Klopp; "Önümüze bakıyoruz, Watford maçını geride bıraktık. Kupada son 16'dayız ve kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Planımız bu!" açıklamasında bulundu.



