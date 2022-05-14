Chelsea - Liverpool maçı iddaa oranları!

Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden, Premier Lig'de zirve yarışının oldukça uzağında kalan Chelsea'de Mateo Kovacic ve N'Golo Kante'nin durumları maç saati netleşecek. TD Thomas Tuchel, Kante'nin ilk 11 başlamasının oldukça zor olduğundan bahsederken; Kovacic'in sakatlığının beklendiği kadar kötü olmadığını ve sürpriz bir şekilde maça kadar hazır olabileceğini söyledi. Son lig maçında, Leeds United karşısında "Mount, Pulisic & Lukaku" hücum hattıyla sahaya çıktılar ve üç oyuncu da tabelaya adını yazdırmayı başarmıştı. Alman teknik adam muhtemelen Mason Mount ile devam edecek, yanında/çevresinde Kai Havertz ve Timo Werner eşlik edecek. Savunma üçlüsünü "Thiago Silva, Christensen & Rudiger" oluşturacak. Kanatlarda Reece James ve Marcos Alonso izleyeceğiz.

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Tottenham ile berabere kalıp Premier Lig'in şampiyonluk yarışında Manchester City'nin 3 puan gerisine düşen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise Villarreal'i kupa dışına itip adını finale yazdırmıştı. Takımda Fabinho dışında göze çarpan eksik yok. Brezilyalı oyuncunun yokluğunda orta alanda "Henderson, Thiago & Keita" üçlüsü forma giyecek. Stoperde Virgil van Dijk garanti, Hollandalı savunmacının yanında ya Joel Matip ya da Ibrahima Konate göreceğiz. Sakatlıktan yeni çıkan Firmino ilk 11'de olmayacaktır. Hücum hattında "Salah, Mane & Diaz" izleriz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea'nin son 8 resmi maçının 7'si "İY 1.5 ALT" şeklinde sonuçlandı.

- Liverpool'un son 6 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Federasyon Kupası (FA Cup) final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %21'lik kesim son haftalarda daha formda gözüken Liverpool'un işi 90 dakika içinde bitirip kupaya uzanacağını düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU M. FEVZİ TANIRLI’NIN TAHMİNİ

Tuchel ile Klopp'un Federasyon Kupası finalindeki merakla beklenen eşleşmesi. Liverpool tüm kulvarlarda kupalara talip ancak ligde geçen hafta çok iyi oynamasına ve savunmasını sarsmasına rağmen Tottenham beraberliği işi zora soktu. Man City, West Ham deplasmanında kaybetmezse bu hafta lig şampiyonluğu şansını sürdürmesi imkansıza yakın. Fabinho'nun sakatlığı var. Onun dışında hem oyun hem kadro olarak gayet iyi durumdalar. Chelsea ise Wolves, Everton, Man Utd maçlarında kaybettiği toplam 7 puanın ardından Leeds'i yenerek üçüncülük koltuğunu çok yüksek oranda sağlamlaştırdı. Çalkantılı geçen sezonu kupayla kapatmak istiyorlar. Zor maç. İlk yarı daha kontrollü maç bekliyorum. İkinci yarı daha çok gol olur.