Chelsea-Liverpool maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Chelsea Stamford Bridge 'de Liverpool'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf Sarri'nin ekibi oldu. 25. dakikada performansını sezon başından beri üst düzeyde götüren Hazard yine sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarıya daha iyi başlayan taraf Liverpool oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibi Chelsea'ye oranla daha fazla baskı kuran taraf oldu.

Maça 86.dakikada James Milner'ın yerine giren Daniel Sturridge, 89'da attığı güzel golle maçın skorunu tayin etti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erince Liverpool puanını 19, Chelsea de 17 yaptı.