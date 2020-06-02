Chelsea Kulübü, George Floyd’un öldürülmesine tepki gösterdi

Londra ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, ayrımcılık, vahşet ve adaletsizlikle mücadelede George Floyd ve tüm kurbanlarla birlikte. Kulüp olarak, çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Adalet, eşitlik ve anlamlı değişim isteyen herkese katılıyoruz. Yeter artık. Birlikte daha güçlüyüz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent temsilcisinin Alman savunma oyuncusu Antonio Rudiger de sosyal medya hesabından, "İşi insanları korumak ve onlara hizmet etmek olan polis, böyle bir vahşet ve ırkçılıkla davranıyorsa, ABD’deki bu sisteme saygımı kaybediyorum. Olanlar tek bir vaka değil, önlemler alınmalı." paylaşımını yaptı.

Brezilyalı Willian ile İspanyol Cesar Azpilicueta, kulübün açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AA