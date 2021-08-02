Chelsea, Inter'li Lukaku'yu istiyor
İngiliz devi Chelsea'nin Inter'de geçtiğimiz sezon harika bir sezon geçirip Serie A şampiyonluğu yaşayan Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu iddia edildi. 28 yaşındaki Belçikalı forvet, 2011-2013 yılları arasında Chelsea'nin kadrosunda yer almıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, eski santrforu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.
İngiliz basınından The Sun'ın The Athletic'e dayandırdığı habere göre, Londra ekibi Inter'in Belçikalı golcüsü için iki talif yaptı. Ancak haberde teklifin detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.
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2 yıl Chelsea forması giymişti
2011 ve 2013 yılları arasında Maviler'in formasını giyen Lukaku, 15 kez İngiliz devinde maça çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon Inter'le Serie A'da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki futbolcu 44 maçta 30 gol ve 10 asistle çarpıcı bir performans sergiledi.