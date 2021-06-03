Chelsea için Adama Traore iddiası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Manchester City'yi mağlup ederek zafere ulaşan Chelsea'de menajer Thomas Tuchel, yeni sezon için iddialı bir transfer bütçesi almaya hazırlanıyor. Chelsea'de bu bütçenin kullanımı adına transfer çalışmaları başlamış durumda.

Sky Sport'a göre hücum hattına bir kanat oyuncusu takviyesi yapmayı planlayan Chelsea, Wolverhampton'dan Adama Traore ile ilgileniyor. Traore'nin Wolves ile 2023'e kadar sözleşmesi olsa da bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Chelsea'nin devreye girdiği Adama Traore için takımı Wolverhampton'ın 50 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor.