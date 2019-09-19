Chelsea, Hudson-Odoi’nin sözleşmesini uzattı

Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

19 Eylül 2019, Perşembe 23:10
- A +
Chelsea, Hudson-Odoi’nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi’nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Chelsea’den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ülkenin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla geçen sezon 24 maçta 5 kez ağları sarsmasının ardından İngiltere Milli Takımı’nda da 2 karşılaşmada görev almıştı.

Geçen sezonun sonlarına doğru aşil tendonundan sakatlanan genç futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...