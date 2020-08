İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yılın bombasını patlatıyor. Mavililer, uzun süredir peşinde olduğu Bayer Leverkusen'in yıldız on numarası Kai Havertz ile her konuda anlaştı. Londra temsilcisinin, bu transfer için 70 milyon Euro ödemesi bekleniyor. Chelsea, transferi resmen önümüzdeki günlerde açıklayacak.