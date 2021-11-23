Chelsea evinde, Juventus deplasmanda gol yemedi

Şampiyonlar Ligi h gurubu 5. hafta maçında Chelsea Stamford Bridge'de Juventus'u ağırlayacak. Srdjan Jovanovic'in yöneteceği maç 23:00'da başlayacak.

Grup liderliğini sürdürmek için saha avantıjını kullanarak en kötü ihtimalle berabere kalmak isteyen İngiliz ekibi Chelsea karşılaşmaya odaklamış durumda. Aynı zamanda gruptan çıkmayı da garantileyen Maviler bu mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda grup lideri olarak çıkmayı da garanti altına almış olacak.

İki takımın maç önü en dikkat çeken istatistiği ev sahibi Chelsea'nin evinde oynadığı maçlarda, rakip Juventus'un ise deplasman maçlarında kalelerini gole kapatmış olmaları.

Oran analizi

Chelsea için rakiplerine maç sonu 5.25, ikinci yarı sonucu 4.8 oran verildiği toplam 6 maçta hiç kaybetmedi.

Juventus için 3.5 alt oranı 1.22 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt tamamlandı.







