Chelsea, Lyon'un forveti Moussa Dembele için girişimlere başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransız ekibi, Chelsea'nin Lyon'a Dembele için yaptığı 34 milyon sterlinlik teklifi kabul etmedi.

Teklifi yetersiz bulan Lyon yönetiminden yapılan değerlendirmede, takımın önemli bir parçası olan genç futbolcu ile bir çok kulübün ilgilendiğini vurgulandı.

Chelsea'nin ilerleyen günlerde Dembele için Lyon'a Olivier Giroud artı bir miktar para önermeye hazırlandığı belirtiliyor.

Maviler, Teknik Direktör Lampard'ın ısrarla istediği genç oyuncu ile gol yollarında Tammy Abraham'ı da rahatlatmak istiyor.

Dembele, Olimpik Lyon'da bu sezon 25 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (TRT Spor)