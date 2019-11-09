Chelsea, Crystal Palace'ı Abraham ve Pulisic'le geçti
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Abraham ve Pulisic'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
İngiltere Premier Lig’de 12. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda Crystal Palace’ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 52. dakikada Tammy Abraham ve 79. dakikada Christian Pulisic’in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 26’ya yükselten Chelsea maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkarken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.