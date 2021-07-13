Chelsea, Camavinga yarışına dahil oldu

Avrupa futbolunun en önemli genç yeteneklerinden Eduardo Camavinga, bu yaz takımı Rennes'den ayrılmaya hazırlanıyor. Birçok Avrupa devinin listesinde yer alan Camavinga için Chelsea de devreye girdi.

Özellikler PSG ve Manchester United'ın kadroya katmak istediği Camavinga için Mirror'ın haberine göre Chelsea de temaslarını hızlandırdı. Özellikle Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'in PSG döneminden bu yana Camavinga'nın yeteneklerinden çok etkilendiği belirtiliyor.

Rennes ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek Camavinga, takımıyla sözleşme uzatmama kararı aldığı için bir bonservis geliri adına bu yaz transfer olması bekleniyor.