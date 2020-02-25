Bir tarafta son 7 maçından 6 galibiyet çıkartan Napoli, diğer tarafta Messi önderliğinde yeniden La Liga'nın zirvesine yerleşen Barcelona... Bu heyecan dolu Şampiyonlar Ligi mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz. Üstelik tüm kayıplarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da!

CHELSEA-BAYERN MÜNİH MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELİ TIKLAYIN

Tottenham'ı Londra Derbisi'nde 2-1 deviren Chelsea, Premier Lig'de ilk 4 iddiasını devam ettirdi. Bayern karşısında N'Golo Kante, Christian Pulisic ve Callum Hudson-Odoi'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamayacaklar. TD Frank Lampard'ın Bayern'e karşı kalabalık orta saha ile maça başlaması, kanatlarda ise Reece James ile Marcos Alonso'yu oynatması bekleniyor.

Bayern Münih ise Paderborn'u 3-2 geçip Bundesliga'da liderliğini korudu. 2 gol atan Robert Lewandowski, 1 gol 2 asistle oynayan Serge Gnabry takımın İngiltere'de en büyük kozları olacak. Sakat olan Süle ve Perisic deplasman kafilesinde yer almadı. Son antrenmanlarda takımla çalışan Javi Martinez'in durumu ise maç saati netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarının heyecanı devam ediyor! Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın oynadığı son 4 resmi maçta 14 gol izledik ama 6.5 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecekler.

- Son 8 Şampiyonlar Ligi sezonunda 7 kez son 16 turunu geçmeyi başaran Bayern, geçtiğimiz sezon Liverpool'a elenmişti.

- Chelsea, Stamford Bridge'de oynadığı son 6 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 10 gol atan, tüm kulvarlarda oynadığı 32 resmi maçta 38 golü bulunan Robert Lewandowski, eleme turlarında ise son 597 dakikayı boş geçti!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Bayern Münih galibiyeti!

Üyelerin %28'den fazlası, Alman devinin İngiltere'den zaferle döneceğini düşünüyor.

%26'lik kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...