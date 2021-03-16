Chelsea-Atletico Madrid (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Olivier Giroud'nun muhteşem golüyle ilk maçı kazanan Chelsea, avantajını kullanıp güçlü rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Madrid ekibi ise zorlu maçtan istediğini alıp turlamanın hesaplarını yapıyor. İspanyol temsilcisi, Diego Simeone yönetiminde Chelsea'ye konuk olduğu 2 maçı da kaybetmedi. Karşılaşma öncesi Atletico'da eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Chelsea'de ise kart cezalıları Jorginho ile Mount, zorlu maçta forma giyemeyecek isimler.

İki takımın ilk 11'leri:

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Ziyech, Havertz, Werner.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Saul, Llorente, Carrasco, Felix, Suarez.







