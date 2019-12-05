Chelsea-Aston Villa maç sonucu: 2 - 1

İngiltere Premier Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge'de Aston Villa'yı ağırladı. Ev sahibi Chelsea, Aston Villa'yı Abraham ve Mount'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, konuk ekibin tek golünü Kasımpaşa'nın eski yıldızı Trezeguet attı.

Lampard ve öğrencileri kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı ve ligde dikkat çekmeye devam etti. Özellikle Maviler'de Mount yine p4erformansı ile adından söz ettirmeyi başardı.

Alınan bu sonuçla Chelsea puanını 29'a yükseltti. Aston Villa ise 15 puanda kaldı.