Avrupa futboluna damga vuran İngilizler’in ilk finali, Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki mücadelede Chelsea ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maviler’de takımdan ayrılmaları beklenen menacer Sarri ile yıldız futbolcu Eden Hazard, kupayla veda etmek istiyor. Premier Ligi’ni 5. sırada bitiren Arsenal için ise Avrupa Ligi’ni kazanmanın en önemli anlamı, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi olmak. Chelsea’de sakatlıkları bulunan Rudiger, Loftus-Cheek ve Hudson-Odoi oynayamayacak. Kante’nin durumu ise belirsiz. Arsenal tarafında ise Bellerin ve Ramsey görev yapamayacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan maç beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayımlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Peki, Chelsea - Arsenal maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Chelsea - Arsenal maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

İLK 11'LER

Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Mesut, Auba, Lacazette

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Giroud

İngilizler’in ilgisi az

Ermeni futbolcu Mkhitaryan ise kulüp ile aldığı ortak karar gereği Bakü’ye götürülmeyecek. Her iki takım taraftarları da Azerbaycan seyahatinin pahalı olduğu gerekçesiyle maça fazla ilgi göstermedi. Mücadelede Azeri futbolseverlerin tribünleri doldurması bekleniyor. Bu maçta mutlu sona ulaşan taraf, 14 Ağustos’ta Vodafone Park’ta oynanacak olan Süper Kupa Finali için de yerini ayırtmış olacak.