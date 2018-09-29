Chekhovskie Medvedi: 22 - Beşiktaş Mogaz: 24

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi’yi deplasmanda 24-22 yendi.

29 Eylül 2018, Cumartesi 20:42
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Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi’yi deplasmanda 24-22 yendi.

Başkent Moskova’daki Olimpiyskiy Chekhov Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 13-12 geride kapatan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda oyunda üstünlüğü eline geçirdi ve karşılaşmadan 24-22 galip ayrıldı.

Ligin birinci haftasında Slovakya’nın TATRAN Presov ekibine 28-22 yenilen Beşiktaş Mogaz, ikinci maçında ise Makedonya temsilcisi Metalurg’u 30-22 mağlup etmişti.

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