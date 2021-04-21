NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda play-off’a kalma mücadelesi veren New York Knicks, Charlotte Hornets’ı 109-97 mağlup ederek art arda 7. kez kazandı.

R.J. Barrett 24, Derrick Rose ve Immanuel Quickley ise 17’şer sayıyla Knicks galibiyetinde pay sahibi oldu.

Hornets’ta P. J. Washington’ın 26 sayı, 3 ribaunt ve Terry Rozier’in 21 sayı, 8 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

Gecenin sonuçları

New York Knicks-Charlotte Hornets: 109-97

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 112-96

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 129-134

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 112-113

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 120-134