NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda play-off’a kalma mücadelesi veren New York Knicks, Charlotte Hornets’ı 109-97 mağlup ederek art arda 7. kez kazandı.
R.J. Barrett 24, Derrick Rose ve Immanuel Quickley ise 17’şer sayıyla Knicks galibiyetinde pay sahibi oldu.
Hornets’ta P. J. Washington’ın 26 sayı, 3 ribaunt ve Terry Rozier’in 21 sayı, 8 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.
Gecenin sonuçları
New York Knicks-Charlotte Hornets: 109-97
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 112-96
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 129-134
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 112-113
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 120-134