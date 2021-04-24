Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasında, teklerde oynanan maçta Ukraynalı Marta Kostyuk, Hırvat Ana Konjuh’u 7-5, 4-6 ve 6-3’lük setlerle yenerek yarı finale yükseldi. Rumen Sorana Cirstea ise Fransız Fiona Ferro karşısında ilk seti 6-4 kazandı. Cirstea, rakibinin oyundan çekilmesiyle yarınki yarı final mücadelesinde Kostyuk’un rakibi oldu. Belçikalı Elise Mertens, Çek Katerina Siniakova’yı 6-4’lük setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Teklerde günün son maçında ise Rus Veronika Kudermetova, Rumen Ana Bogdan’a 2-6, 6-3 ve 6-3’lük setlerle üstünlük kurarak yarı finalde mücadele etme hakkı yakaladı. Mertens ile Kudermetova, yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Çiftler çeyrek final maçında ise Japon çift Nao Hibino/Makoto Ninomiya, Elena Vesnina/Vera Zvonareva ikilisini 6-3 ve 6-1’lik setlerle yenerek yarı finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası, yarın teklerde ve çiftlerde oynanacak yarı final maçlarıyla devam edecek.

Bu arada tekler yarı final maçında rakip olacak Mertens ile Kudermetova, çiftlerde ekip olarak korta çıkacak. Mertens-Kudermetova ikilisi, çiftler yarı finalinde Rus ikili Anastasia Pavlyuchenkova-Anastasia Potapova ile karşı karşıya gelecek. (AA)