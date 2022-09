Champions 2022: EMEA ekipleri sıkı çalışma içinde

EMEA'nın turnuvada üç temsilcisi var: Şu anki 2. Aşama Masters şampiyonu FPX'in yanı sıra Fnatic ve Team Liquid. Üç ekip de 2021'de ilki düzenlenen VCT Champions'da zafere ulaşan EMEA takımı Acend'in yolundan gitmek istiyor.

Kupayı tekrar EMEA'ya getirmek bölgenin üstünlüğünü bir kez daha ispatlamasını sağlayacak ama VALORANT ikonlarımız bunu yapabileceklerine inanıyor mu? Eh, bu sorunun cevabı zaten belli değil mi?

FPX: Herkesin hedefindeki takım

Tüm gözlerin FPX'in üzerinde olduğunu söylemeye gerek bile yok. Zirveye doğru ağır ama emin adımlarla ilerleyen ekip 2. Aşama Masters zaferinin ardından adeta ateş saçıyor. Ancak madalyonun öteki tarafında bu ekiplerin kuyusunu kazmak isteyen diğer bölgeler var. Tıpkı Lauren ‘Pansy’ Scott'ın da özel röportajımızda altını çizdiği gibi.

Öte yandan bu şampiyonluk baskısının altında ezilmeyi de reddediyorlar. Koç Erik ‘d00mbr0s’ Sandgren şunları söylüyor: “Bütün maçlara nasıl yaklaşıyorsak önümüzdeki maçlara da öyle yaklaşacağız. İşin anahtarı, üzerine fazla düşünüp işi olduğundan daha komplike hale getirmemek. Şu an önemli olan tek şey bir sonraki maçımız ve takım olarak yaptığımız hazırlıklar.”

“Sanıyorum diğer takımlar oyunlarımızı ve tekrarlarımızı eskisinden çok daha yakından takip edecek” diyerek devam ediyor. “Nasıl oynadığımız üzerine kafa yoracaklar, doğal olarak biz de oyun planlarımızı değiştirip bunu kendimiz için avantaja dönüştürebiliriz.”

FPX'in ana rakipleri olarak 100 Thieves, Fnatic ve OpTic Gaming'i işaret ediyor ve akıllarında olan şeyin turnuvayı kazanmak olmadığını söylüyor. Onun yerine tek tek maçlara odaklanıyorlar çünkü herkesin önünde yer alabilmek için her maçın hayati önemi var.

“Oynayacağımız her bir maç için çok çalışmamız gerektiği bir gerçek. Bunun bir sonucu olarak da turnuvayı kazanırsak elbette çok mutlu oluruz” diyor. “Ama odağımız o değil, odağımız önümüzdeki adım ve bu adımı atarken ne yapmamız gerektiği. Turnuva galibiyeti yalnızca çok çalışma ve odaklanma sonucu elde edilebilir.”

Fnatic: Kendisini kanıtlamak isteyen bir takım

FPX'in asıl rakiplerinden birisi, bir diğer EMEA takımı olan Fnatic. Ortaya koydukları sayısız namağlup seriyle, haddi hesabı olmayan son saniye kayıplarıyla ve çok acayip dans figürleriyle turuncu siyahlılar büyük bir fenomen haline geldi. Henüz bir Masters veya Champions kupası kaldırmamış olsalar da, koç Jacob ‘mini’ Harris spot ışıklarına çıkma zamanlarının geldiğine inanıyor.

“[2. Aşama Masters'ı] dördüncü sırada bitirdik ama bu bizim için hem sonuç hem de performans olarak biraz hayal kırıklığıydı. Açıkça söylemek gerekirse yeterince iyi oynamadık. Göstereceğimiz performansa dair beklentilerimiz çok yüksek, dolayısıyla her zaman iyi iş çıkaracağımıza da kesin gözüyle bakıyoruz ama... kim sadece ‘iyi iş çıkarmak’ ister ki? Biz kazanmak istiyoruz.”

Nihayetinde EMEA'daki rakipleri FPX onları turnuvanın dışına itmişti ve (dostça da olsa) intikam almaya kararlılar.

“Son beş maçımızdan sadece birini kaybettik... Oranlar hiç de fena değil!” diye şaka da yapıyor. “Gerçekten ama, FPX vs Fnatic serileri her zaman harika olur. İki takımda da müthiş bir VALORANT takımında olması gereken her şey var: Yapı, liderlik ve bu oyundaki en iyi oyuncuların bazıları.

Çok zorlu bir etkinliği bazı talihsiz gelişmelere rağmen kazandılar, dolayısıyla doğal olarak en büyük tehdit onlar. Kopenhag'da evrim geçirip en güçlü hallerine ulaşmış gözüküyorlar ve bundan sonra daha ileri gidip gidemeyecekleri önemli.”

Ancak tabii diğer takımların da küçümsenmemesi gerektiğinin altını çiziyor. “Bu böyle ama VALORANT'ın güzel yanı, bu seviyelerde BÜTÜN takımların bir tehdit olması. Gününde olursa, doğru şartlar bir araya gelirse bu takımların herhangi biri kazanabilir.

Ama onlara ne kadar saygı duyarsak duyalım, ne derler bilirsiniz, KORKMA/HİÇBİRİNDEN.”

Team Liquid: Zorlu yarıştaki sürpriz at

2022 şimdiye kadar Team Liquid'in pek de istediği gibi gitmedi. 1. Aşama Masters'ta erken havlu atan, ardından 2. Aşama'da slotu kapmayı başaramayan ekip, taraftarlarının onlardan beklediği etkiyi henüz gösteremedi.

Son Şans Elemeleri'nin ardından koç ‘eMIL’ Sandgren (ilginç bilgi: kendisi FPX'ten d00mbr0s'un ikiz kardeşi) “SŞE'den hızımızı alarak çıktık” diyor. “Bu turnuvaya momentumu arkamıza alarak geliyoruz, hâlâ ‘şalterlerimiz açık’ ve bu bizim için çok büyük bir avantaj.”

Ama “diğer yandan Champions için hazırlık yapmak için neredeyse hiç zamanımız olmadı” diye de itiraf ediyor. “Bu nedenle birlikte çok iyi oynadığımız gerçeğine güveneceğiz ve diğer takımlardan daha fazla ana odaklanacağız.” eMIL, “SŞE'den hangi takım çıkarsa çıksın sürpriz olarak görülüyor olacağına” inanıyor. “Hazırlık süreci daha kısa ve çoğu takım daha taze oynadığınız maçlardan analizinizi yapabiliyor, iyi iş çıkaracağınıza dair beklenti daha az oluyor” diyor ve ekibiyle beraber turnuvaya damga vurmaya kararlı olduklarını da ekliyor.

FPX'i asıl rakipleri olarak görüyor ve şöyle bir ekleme yapıyor: “Kişisel olarak ikizler içindeki en iyisi olduğumu (ki öyleyim) ispatlamak istiyorum ve diğer yandan bu turnuvada herkesin yenmek isteyeceği bir takım varsa o da FPX bence. Son Masters'ı kazandıkları için herkes onları indirmek istiyor diye düşünüyorum.”

Ve de bunu yapabilecek ve yapacak olan takımın Liquid olduğuna inanıyor. Yalnızca “bütün takımlar içinde en iyi masa tenisi oynayan takım olmaları değil olay, ki bu büyük bir avantaj”, eMIL aynı zamanda “gece geç saatlere kadar sıkı çalışma ve TONLA özgüven” ile Champions'ı kazanabileceklerine ve kazanacaklarına inanıyor.

VALORANT Champions 2022, 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında gerçekleştirilecek, dünyanın dört bir yanından katılan 16 takım kozlarını İstanbul'da paylaşacak. Zafere EMEA'nın ulaşıp ulaşamayacağı belli olmaz ama üç temsilcimizin de kupayı üst üste ikinci kez buraya getirmek için ellerine geçen her fırsatı değerlendireceklerine hiç şüphe yok.