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Chad Brown, Yukatel Merkezefendi'de

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Amerikalı pivot Chad Brown'ı kadrosuna kattı.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 15:05 Son Güncelleme:
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Chad Brown, Yukatel Merkezefendi'de

1996 doğumlu, 2.06 m boyundaki Brown 2019 yılında Central Florida'dan mezun oldu. Amerikalı oyuncu, son sezon; 17.3 dakika, 4.5 sayı, 5.0 ribaund, 0.4 asist ve 1.0 blok ortalamaları tutturdu.

Avrupa'da Charilaos Trikoupis (Yunanistan), Giessen 46ers (Almanya), Guelph Nighthawks (Kanada) takımlarının formasını giydikten sonra bu sezon Peristeri ile ligde 19.1 dakikada, 5.6 sayı, 7.1 ribaund, 0.3 asist, 0.9 blok, FIBA Europe Cup'ta 20.5 dakika, 6.7 sayı, 4.2 ribaund, 0.2 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.

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