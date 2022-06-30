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Cezayir'de Jak Ali Harvey'den altın, Ramil Guliyev'den gümüş madalya

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede yarıştı. 10.15'lik dereceye imza atan Jak Ali Harvey altın madalya, 10.16'lık derecesiyle Ramil Guliyev ise gümüş madalya kazandı.

30 Haziran 2022, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Cezayir'de Jak Ali Harvey'den altın, Ramil Guliyev'den gümüş madalya

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde milli sporcular Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev, erkekler 100 metrede piste çıktı.

İki milli sporcunun podyuma çıktığı yarışta Jak Ali Harvey 10.15'lik derece yaparak yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer milli sporcu Ramil Guliyev ise 10.16'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada noktaladı ve gümüş madalyaya uzandı.


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