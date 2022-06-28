Bayern Münih'le Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski'nin eski menajeri Cezary Kucharski açıklamalarda bulundu.

İspanya'da yayın yapan radyolardan La Ser'e konuşan Kucharski, "Barcelona ve Lewandowski transfer için uğraşıyor. Sanırım bu transfer olacak. Benzema'dan daha iyi olduğunu göstermek istiyor. Barcelona'ya gitmek istemesinin sebebi bu. Bayern yöneticileri Barcelona'ya gitmek istediğini biliyor. Kariyer planı önce İspanya, sonrasında ABD olacak." dedi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Oliver Kahn, yeni transfer Sadio Mane'nin imza töreninde konuya ilişkin, "Robert Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi var ve yeni sezonun ilk antrenmanında onu takımla birlikte görmeyi bekliyoruz. Durumunda bir değişiklik olmadı. Bizimle birlikte olduğu için memnunuz ve onu antrenmanda gördüğümüzde mutlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Robert Lewandowski ise daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum. Bir kulüpte yıllar boyunca oynuyorsanız, sürekli kendinizi hazır tuttuysanız, sakatlıklarda bile hazırsanız ve en iyi halinizi ortaya çıkardıysanız bence iki taraf için de en iyi çözümü bulmak gerekiyor ve tek taraflı bakmamak gerekiyor. Burada birkaç yıl oynadıktan sonra böyle bir talepte bulunsaydım anlardım ama böyle bir yolu bitirdikten sonra bu saygıyı görmek istiyorum. Kulüp beni neden zorla tutacak ki? Başına böyle bir şeyin gelebileceğini gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek ki? 8 yıldır buradayım. Harika insanlarla tanıştım, harika işler başardık. Bunun hafızalarda böyle kalmasını istiyorum."

Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz sezon ligi gol kralı olarak Robert Lewandowski, 46 maçta süre alırken 50 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

(NTV Spor)