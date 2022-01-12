CEZ Karlovarsko-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çekya’nın CEZ Karlovarsko takımına 3-0 mağlup oldu. Galatasaray HDI Sigorta-CEZ Karlovarsko son 16 turu eşleşmesinin rövanş karşılaşması, 20 Ocak Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.
SALON: Karlovy Vary Spor Salonu
HAKEMLER: Serhiy Hulka (Ukrayna), Magdalena Niewiarowska (Polonya)
CEZ KARLOVARSKO: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Pfeffer (L)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Burutay, Doğukan, Melih, Yasin, Emre, Murat, Beytullah (L), Onurcan (L) (Hakkı)
SETLER: 25-23, 25-18, 25-16
SÜRE: 73 dakika (27′,24′,22′)