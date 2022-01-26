Altın fiyatları büyük merak konusu. Hergün milyonlarca vatandaş altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesinde 1.850 doların üzerine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bularak dün 800 liranın üzerine tırmandıktan sonra düşüş yaşadı. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 liraya kadar yükseldi.

Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasından destek bularak salı günü 1.853 dolara kadar tırmandı.

Fed toplantısı öncesinde hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü 1.847 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 790 TL, satış 797 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 789 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Ocak 2022 Salı günü 7.922 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.293 TL, satış 1.320 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1304 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.323, satış 5.377 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.315. 62 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.585 TL, satış 2.638 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.609 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.224 TL, satış 5.276 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.218 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.213, satış 5.266 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.206 TL. 60 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın nasıl satın alınır?

Türkiye'de altın yatırımı yapmak isteyen kişilerin tercih ettiği iki yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem, kuyumculardan altın satın almaktır. İkinci yöntem ise bankalar üzerinden altın hesabı oluşturarak altın satın almaktadır. Her iki seçenekte birbirine yakın gibi görünse de aslında bazı farklar bulunmaktadır.

-Bankalardan altın satın aldığımızda çoğunlukla (bazı bankalar hariç) size fiziksel olarak altın sunulmamaktadır. Yalnız kuyumcu ya da sarraf ile karşılaştırıldığında çok hızlı alış satış yapabilme imkanı bulunur. Anlık yükselişlerde ve düşüşlerde yatırımcılara büyük avantaj sağlayan bu yöntem kısa vadelerde işlem yapan birçok yatırımcı tarafından tercih edilmektedir.

Kuyumcu aracılığıyla altın almak istediğinizde kuyumcular tarafından sizlere fiziki olarak altın sunulur. Ayrıca altın alım satım yaparken herhangi bir bilgi vermenize ihtiyaç bulunmamaktadır. Aldığınız altınları hem yatırım olarak değerlendirebilir hem de hediyelik olarak kullanabilirsiniz. Banka ile kıyaslandığında fiziki olarak altın satın aldığınız için aradaki makas daha yüksek olabilir. Genellikle uzun vadede yatırım yapanlar ve yastık altı olarak değerlendiren kişiler tarafından tercih edildiği için aradaki fiyat farkı kabul edilebilir olarak görünmektedir.

İkisinin ortak noktası ise; canlı altın fiyatları üzerinden alım satım işlemi yaparken belirli bir makas uygulanmasıdır. Altın fiyatları dünyanın her yerinde anlık olarak değişkenlik göstermektedir. Altın kuru üzerinde yaşanan değişiklikler birçok etkene bağlıdır. Bu nedenle "altın almalı mıyım, şu an altın alınır mı satılır mı?" gibi sorular günden güne bile değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı altın satın almadan önce mutlaka güncel rakamlar üzerinden göre altın hesaplama işlemlerini yapmanız önerilir. Geçmişte altın yorumları yapan kişiler çoğunlukla altının uzun vadede değerlendirilmesi yönünde yorumlarını dile getirmişlerdir. Altın borsası oldukça hareketli olduğundan ve sürekli canlı takip yapılması gerektiğinden kısa vadeli işlemlerde insanları zarara uğratabilmektedir.