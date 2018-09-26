Çeyrek altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 26 Eylül 2018 Çarşamba güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 234,60 liradan alınan gram altın 234,80 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

755 liradan alınan yarım altın 765 liradan ve 386 liradan alınan çeyrek altın 383 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 546 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 567 liradan, 214 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 218 liradan, bin 511 liradan alınan tam altın bin 531 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 0,14'lük düşüşle tamamladı.