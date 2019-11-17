Ceyhun Yıldızoğlu: Oyuncularımla gurur duydum

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında Litvanya’yı 74-51 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Yıldızoğlu, Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın jenerasyon değişikliği nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Yeni oyuncularla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktaran Yıldızoğlu, "Maça çok kararlı başladık. Zaten Sırbistan maçında bunun ilk adımını atmıştık. Bundan sonra da böyle oynama gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

İyi oynarken iyi de savunma yapan bir takım olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yıldızoğlu, şöyle konuştu:

"Maçın içerisinde geri adım atmayan, sonuna kadar savaşan, beraber oynamaktan keyif alan, hücumu ve savunmayı beraber yapmak isterken aynı zamanda da akıllı oynayan bir milli takım olmak istiyoruz. Bugün, iyi bir takıma karşı oynadık. Litvanya gerçekten kaliteli bir takım. Bu pencere maçları, en iyi birinciler ve gruplardaki en iyi 5 ikinci şampiyonaya katılacak. Oralara gitmeyi çok istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bu genç çocukların geriye doğru iyi bir miras bırakmasını istiyoruz. Dolayısıyla bugün oyuncularımla gurur duydum. İnşallah önümüzdeki maçlarda da aynı şekilde devam ederiz." Yıldızoğlu, milli takımın genlerinde savunma yapmanın olduğunu, hücumdaki problemleri gidermek için de iyi adımlar attıklarını kaydetti.

'Grubu lider bitirmek istiyoruz'

Oyunculardan Merve Aydın da karşılaşmada bir dakika bile geri adım atmadan bütün enerjileriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Grubu lider bitirmek istediklerini belirten A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Merve Aydın, "Sırbistan maçında takım olarak bir adım attık. Onları elimizden kaçırdık ama bugünkü maçta 1 dakika bile geri adım atmadan bütün enerjimizle kazanmak için oynadık. Hem bizim enerjimiz hem de seyircimizin enerjisi bir araya gelince sonuç böyle oluyor. Üzerimize düşeni yapıp üstüne koyarak devam edeceğiz. Grubu lider bitirmek istiyoruz" dedi.