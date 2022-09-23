Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Kazancı, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinde bir sıkıntı olmadığını söylerken Ghezzal'ın sakatlığı dışında bir olumsuzluk olmadığını ifade etti.

Ceyhun Kazancı'nın açıklamaları şöyle;

23.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulduk

Yoğun bir transfer dönemini geride bıraktık. 7 yabancı ve 5 Türk oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuların toplam maaşı 13.5 M€. Geçen seneye göre 10 milyon euro bir azalma yaşandı. Yollarımızı ayırdığımız futbolcularla 23.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulduk. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu.

Planlarımız düşündüğümüz gibi gidiyor

Bir oyuncuyu transfer ederken karakterlerine bakmak çok kritik. Bunları titiz şekilde yaptık. Alex Teixeira, geçtiğimiz sezon başarısız olduğu için tüm alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldı. Böyle karakterli oyuncularla çalışmak bizim için çok önemli. Liderin 2 puan gerisindeyiz. Son maçımızı kazansaydık milli araya lider girebilirdik. Planlarımız düşündüğümüz gibi gidiyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz.





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Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı

Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır. Orta sahaya alınan oyuncuların boylarının uzun olduğu ve bu yüzden tercih edildiği söylendi. Hava topu kazanma yüzdelerine bakıldığında Salih'in yüzdesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Ersin'in kontratını uzatacağız

Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Emirhan İlkhan'ın son senesi değildi. Çıkış maddesi üzerinden ayrıldı. 18 yaşının altında olan oyuncularla 3 yılın üzerinde kontrat yapamıyorsunuz. Biz Emirhan ile kontrat yapmıştık ama sezon sonuna doğru imzalandığı için 2.5 yıl uzatım olabildi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar. Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Ersin Destanoğlu'nun kontratıyla ilgili en ufak bir problem yok. Bunlar halledilir. Kontratının bitip ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Kontratını uzatacağız.









Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum

Hocayla ilgili eleştirileri anlayamıyorum. on maçtaki oyundan kimse tatmin olmadı zaten. Rakamlar da oynadığımız maçlar da kötü olduğumuzu göstermiyor. Valerien Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum. Maçların belirli bölümlerinde kontrolü kaybetmemiz normal. Gelişen bir takımız. Yoğunluk kazanmaya çalışıyoruz. Oynadığımız belirli maçlarda yüksek tempoya çıktık ve rakiplerimizi zor duruma soktuk. Ben buna herkesin katılacağını düşünüyorum.

Ghezzal'ın sakatlığın son aşamasına geldik

Ghezzal'ın sakatlıktan başka hiçbir sorunu yok. Sahada yer alamadığı için son derece rahatsız kendisi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve zıplarken, koşarken onu çok rahatsız ediyordu. Sakatlığın son aşamasına geldik. Ghezzal'ın bu hafta hastanede testleri var. O testler bittikten sonra inşallah her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacak. Beklediğimizden uzun sürdü doğru ama böyle şeyler olabiliyor.





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Bu sezon 7-8 transfer yapmayı planlıyorduk

Redmond'u taraftar çok sevdi, takım oyuncusu diyebileceğimiz bir futbolcu. Şu an 1 yıllık sözleşmesi var ancak umuyorum uzun yıllar bizimle devam eder. Bu sezon 7-8 transfer yapmayı planlıyorduk ancak beklemediğimiz bazı ayrılıklar olunca bu sayı arttı. Kiralık olan futbolcularımızın satın alma opsiyonları var ancak hepsi için pazarlık yapmak istiyoruz. Oyuncular iyi performans verip, burada mutlu olurlarsa devam etmek isteriz. Daha erken, ilerleyen süreçte bize gelecek raporlara göre gerekeni yapacağız.

Isak Hien, çok istediğimiz bir oyuncuydu

Transfer konusunda hemen hemen istediğimiz her şeyi yaptık. Birinci ya da ikinci tercihlerimizin hepsini kadromuza kattık. Isak Hien, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Biraz aklımda kaldı. Onun için Türkiye'deki yabancı sınırı bir sorundu. Hocanın işi zorlaşacaktı. Isak Hien, çok inandığımız bir oyuncuydu. Dele Alli listemizde olan bir oyuncu değildi ancak böyle fırsat transferleri olabiliyor. Biz de böyle bir oyuncuyu kadromuza katmak istedik. yler Boyd, hocanın bu sene çok düşünmediği bir oyuncuydu. Teklifler vardı ama anlaşamadı. Hâlâ kulüpte bulunuyor. Eski kontratı devam ediyor. Montero'ya da gelen teklifler oldu. Anlaşma sağlanamadı. Zamanı gelince hoca fırsat verirse Montero şans bulacak.

Rakiplerimize çok kolay penaltı düdükleri çalınıyor

Kuralların herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bazı rakiplere çalınan penaltılar bize çalınmıyor. Bunları bahane olarak kullanıp arkasına sığınmayız ancak bu tarz olaylara göz yumamayız. Yaşananları herkes görüyor. Her maçta bir standart olmalı. Rakiplerimize çok kolay penaltı düdükleri çalınıyor. Aynı düdükler bize çalınmıyor. Biz eşitlik istiyoruz. 7 haftada çok fazla hakem konusu var. Mesela Alanyaspor maçı, Başakşehir maçı... Ankaragücü maçındaki olaylar... Ama bunlara takılmamalıyız. Biz sahanın içine bakıyoruz, hakem olayları bizi etkilemiyor. Onlardan beklediğimiz tek şey standart.

Josef de Souza duygusal bir oyuncu

İkna bana doğru bir kelime gibi gelmiyor, transferde iki taraf da birbirini ikna etmeli. İnsanların bilmediği birçok oyuncuyla görüştük, bizi ikna etmeyenler de oldu. Bizi tatmin etmeyen, o inancı görmediğimiz çok fazla oyuncu vardı ve onları kadromuza katmadık. Weghorst'un eşinin hamile olması sebebiyle görüşmelere doktorumuz da dahil oldu. Oyuncularımızın sosyal hayatları, çocuklarının okuyacağı okullar... Hepsi bizim için çok önemli. Doğum da bizim doğumumuz, çocukların okulu da bizim okulumuz. Josef de Souza duygusal bir oyuncu. Sürekli konuşuyoruz. Sezon sonunda ayrılık kararından vazgeçeceğini düşünüyorum. Bu konuyu bir daha konuşmadık ama konuşacağız.

Yabancı﻿﻿ ﻿sınırı rekabeti engelliyor

Mevcut yabancı kuralının bir faydasını ben bulamıyorum. Bu kuralın Türk futboluna katkı sağladığını düşünmüyorum. İyi olan ve hak eden oyuncu sahada olmalı. Yabancı serbest bırakıldığında da ne kadar iyi futbolcuların yetiştiğini biliyoruz. Serbestliğin oyuncu gelişimini etkilediğini düşünmüyorum. Sınır, rekabeti engelliyor.

Yusuf Demir ile ilgilendik

Fenerbahçe derbisi önemli bir karşılaşma. Ölüm kalım maçı olarak gösteriliyor ama öyle değil. Umarım güzel bir skor olacak ve sonrasında başarılı skorların ardından şampiyonluk gelecektir. Yusuf Demir, bir süredir ilgilendiğimiz bir futbolcuydu. Ama yabancı oyuncu sayıldığı için vazgeçmiştik.