Ceyhanspor - Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup karşılaşmasında Ceyhanspor, evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor'la 0-0 berabere kaldı.

01 Kasım 2020, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Ceyhanspor - Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup karşılaşmasında Ceyhanspor, evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor'la 0-0 berabere kaldı. Son düdükle birlikte 2 takımın oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

STAT: Ceyhan Şehir Stadı

HAKEMLER: Batuhan Kolak (x), Uğur Çakmak (x), Fırat Ongun (x)

CEYHANSPOR: Emrah (xxx) - Okan (xx) (Dk.69 Muhammed x), Halil (xx), Ercan (x) (Cengiz Dk.83 ?), Furkan (x), Aziz (x) (Dk.69 Fatih (xx), Murat (xx), Azat (x) (Dk.74 Alparslan ?), Abdullah (x), Ahmet (xx), Sefa (xx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Ramazan (xx) - Özkan (xx), Alper (xx), İlhan (xx) (Dk.80 İnanç xx), Kayhan (xx) (Dk.67 Rıza xx), Sefer (xx), Selim(xx), İsmail (xx) Ahmet (xx) (Dk.80 Oktay ?), Burak (xx) (Dk.50 Ömer xx) Enes (xxx)

SARI KARTLAR: Okan, Abdullah (Ceyhanspor)

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