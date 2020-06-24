Çevre yolunda antrenman

Bitlis’te, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay çalışmalarına ara veren tekerlekli kayakçılar, normalleşme süreciyle birlikte çevre yolunda antrenmanlara başladı. Salgın nedeniyle evlerinde kendi imkanlarıyla çalışan tekerlekli kayakçılar, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyor. Yapımı devam eden Bitlis- Tatvan çevre yolu ile kentin değişik yerlerinde antrenörleri nezaretinde kondisyon depolayan kayakçılar, yarışmalarda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.