Ceviz Yağının Faydaları Neler? Ceviz yağı saç çıkartır mı?

Ceviz, içeriğindeki zengin vitaminler ve mineraller sayesinde; sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ceviz yağı da, ceviz kadar; pek çok vitamin ve mineralleri içeriğinde bulundurur. Kozmetikten, medikale kadar pek çok alanda kullanılan ceviz yağlarının faydaları da; saymakla bitmez.

Ceviz yağının faydaları, çoğunlukla içeriğinde bulunan antioksidan tipi ellagic asitten ileri gelmektedir. Ceviz yağı, ayrıca içerdiği manganez, melatonin ve de bakır ile; kalp hastalıklarına sebep olan endotelin seviyelerini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Cilde uygulandığında yumuşatıcı etkisi olan ceviz yağının, masaj yağları olarak da birçok farklı markanın ürünlerinde kullanılmaktadır.

Yemek soslarında veya cilt için, ceviz yağı kullanımı; oldukça çok tercih edilir. Gerekli yağ asitlerini ve A, E, C ile B grubu vitaminlerini almak adına; ceviz yağı, destek sağlayacaktır. Omega-3 yağ asitlerini bulundurması bakımından da, zengindir. Ceviz yağı, saç ve cildin sağlıklı olması açısından gereklidir.

Ceviz, bol miktarda fitobesinler içermektedir. Selenyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko ve kalsiyum da; en uygun miktarlarda bulunmaktadır.

Ceviz Yağının Faydaları Neler?

Normal şartlarda, tüketilen ceviz yağlarının rafine edilmemesi gerekir. Çünkü yalnız bu formda, uygun ve yararlı besin maddeleri sağlanabilir. Ceviz yağının sağlığa faydaları, belli başlıklar altında incelenebilir.

Ceviz Yağı ve Kardiyovasküler Sisteme Etkileri

Ceviz yağının, kalp ve de dolaşım sistemi için; çok büyük faydalar sağladığı ispatlanmıştır. Kardiyovasküler sistem, daima sağlıklı bir şekilde çalışabilmelidir. Ceviz yağı; kan damarlarının, uyaranlara sağlıklı şekilde tepki verebilme kabiliyeti gibi uygun vasküler reaktivitelere yardımcı olmaktadır.

Ceviz Yağının Zihinsel Fonksiyonlara Etkisi

Ceviz yağı, beyin fonksiyonlarını arttırır. Ceviz yağı, nörolojik fonksiyonları yüksek düzeyde koruyan pek çok sayıda bileşik açısından zengindir. Ceviz yağının düzenli tüketilmesinin, hafıza ve zihin faaliyetlerini koruduğu; yaşlanma sürecindeki oksidatif strese karşı geliştirilmiş hassasiyeti azaltabileceği düşünülmektedir.

Yapılan bilimsel çalışmalara göre, ceviz yağı; çocuklar ve yetişkinlerdeki bilişsel fonksiyonları ve akıl yürütme yeteneğini de geliştirmektedir.

Ceviz Yağının Uyku Düzenine Etkisi

Ceviz yağı, uykusuzluğa iyi gelir. Sıklıkla huzursuz gecelerden muzdarip oluyorsanız; ceviz yağının kullanımı, sorunlarınızın çözümü olabilir. Çünkü ceviz yağı, yüksek konsantrasyonda melatonin içeriği bulundurmaktadır. Bu da, vücudun kişiyi uyutması için ürettiği bir hormondur.

Yaşlandıkça, vücudumuzda melatonin üretimi önemli ölçülerde düşer. Bununla birlikte, bilimsel çalışmalarda; ceviz yağı tüketiminin, zamanla kan dolaşımında melatonin miktarını üç katına çıkardığı gözlemlenmiştir. Kaliteli bir gece uykusu için, ceviz yağları idealdir.

Ceviz Yağı ve Cilt Sağlığı

Ceviz yağı, cilt sağlığına iyi gelir. B3 dâhil, ceviz yağı; B1, B2 vitaminleri ile de doludur. Ayrıca niasin ile beraber, E vitamini bakımından da oldukça zengindir. Tüm bu vitaminler, cildimizi; canlı, sağlıklı ve de ışıltılı tutmak için son derece faydalı olabilmektedir. Buna ek olarak, yine ceviz yağında bulunan bazı besleyiciler; cildimizin yumuşaklığını ve dokusunu koruyabilmek için çalışmaktadır.

Ceviz Yağı Saç Çıkarır mı?

Ceviz yağının, saçlar için çok önemli faydaları vardır. Bunlardan en önemlisi de, saç dökülmesini önlemesidir. Kafa derisinde oluşan hücre hasarlarını önleyen omega-3 yağ asitleri, saç dökülmesini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Ayrıca, potasyum; hücre yenilenmesini hızlandırır ve saç büyümesine yardımcı olur.

Ceviz yağı, saç foliküllerini uyarır ve saç çıkmasını ve büyümesini destekler. Bu durum, bilimsel çalışmalarla anlaşılmıştır. Ceviz yağı, kafa derisine düzenli olarak masaj yaparak uygulanabilir. Bu masaj, kepeğe sebep olan pul pul dökülmeleri de engellemektedir.



