Ceviz kabuklarının insan sağlığı açısından tansiyon, tiroit sorunları, prostat ve halsizlik gibi pek çok soruna iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle son dönemlerde ceviz kabuğu diyet listelerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Ceviz kabuğunun faydaları neler?

Ceviz kabuğunun içerisinde yer alan vitaminler sağlık bakımından sayısız sorun için iyileştirici bir özellik göstermektedir. Bu özelliklerin her biri ceviz kabuğunun faydalarını ortaya koymaktadır. Ceviz kabuğunun sağlık bakımından faydaları şunlardır;

- Ceviz kabuğu tüketimi tansiyonu düzenleyici bir etki yapar.

- Tiroit sorunlarına iyi gelmektedir.

- Prostat kanserine karşı koruyucu bir özelliği vardır.

- Halsizlik ve sürekli yorgunluk gibi durumları giderir.

- Ceviz kabuğunun içerisinde bulunan iyot, özellikle iyot eksikliği yaşayan kişilere iyi gelmektedir.

- Ellerde titreme, terleme ve sürekli sinir gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.

Ceviz kabuğu diş için veya zayıflamak için kullanılır mı?

Ceviz kabuğu kanserden, saça, tansiyondan depresyona kadar pek çok rahatsızlığın giderilmesinde etkilidir. Bu faydalarının yanı sıra ceviz kabuğu dişler açısından da büyük öneme sahiptir. Çünkü ceviz kabuğu, içerisinde bulundurduğu antibakteriyel özellik sayesinde diş yüzeyinde biriken diş tartarlarının yok edilmesine yardımcı olur. Diş plaklarından kolaylıkla ve doğal yöntemlerle kurtulmak isterseniz ceviz kabuğu suyundan yararlanabilirsiniz. Bu doğal yöntem için ihtiyacınız olan malzemeler ise şunlardır;

- 50 gram ceviz kabuğu,

- 1 su bardağı su.

Ceviz kabuklarını öncelikle 1 bardak su içerisinde kaynatın. Daha sonra suyu ocaktan alarak, soğumaya bırakın. Bu su içerisinde önce diş fırçanızı yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Ardından aynı su ile günde 3 defa dişlerinizi fırçalayın. Gün boyunca bu işlemi yaptığınızda diş tartarının ve plaklarının yok olduğunu göreceksiniz.

Ceviz kabuğu zayıflamak için kullanılır mı?

Ceviz kabukları özellikle son dönemlerde daha çok zayıflamak amacıyla tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise ceviz kabuğunda bulunan antioksidan özelliğidir. Bu özellik zayıflatıcı bir etki göstermektedir. Bununla beraber ceviz kabukları sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını da sağlayarak kişilerin daha kolay kilo vermesine yardımcı olmaktadır. Ceviz kabuğu suyu ile mümkün olan kilo verme yöntemini doğru şekilde uygulayarak 1 haftada 4 kilo vermek mümkündür. Ceviz kabukları sadece kilo verdirmekle kalmaz aynı zamanda da vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu sayede hem zayıflayabilir hem de toksinlerin atılmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Ceviz kabuğu suyunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler;

- Yarım fincan kadar ceviz kabuğu,

- 2 bardak su.

Zayıflamak için ceviz kabuğu suyu nasıl hazırlanır?

Doğal yöntemlerle zayıflamak için öncelikle yarım fincan kadar ceviz kabuklarını bir kaseye koyun. Ceviz kabuklarının üzerine 2 su bardağı suyu ilave edin ve kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan alarak 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından sadece yemeklerden yarım saat önce bu suyu içerek doğal bir şekilde zayıflama sağlayabilir ve toksinlerden kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

Ceviz kabuğunun sindirim sistemine faydası nedir?

Ceviz kabuğunun sindirim sistemine faydası da yadsınamaz. Özellikle sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasını sağlayarak, hem toksinleri attırır hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ceviz kabuğu sindirim sistemine doğrudan etki eden pek çok yararlı liflere sahiptir. Bu lifler sayesinde bağırsaklar harekete geçerek, düzenli çalışmaya başlar. Özellikle kabızlık gibi sorunları olan kişiler için ceviz kabuğu suyu çok faydalıdır.

Ceviz kabuğunun saça faydaları nelerdir?

Ceviz kabuklarının suyu zengin vitaminlerden dolayı nemlendirme özelliğine sahiptir. Bu nemlendirme sayesinde ceviz kabukları saçlara çok faydalıdır. Sadece saçı nemlendirmekle kalmaz, bu nemlendirme sayesinde saçı kepeklere karşı da korur. Ceviz kabuğu aynı zamanda doğal bir renklendirici olarak kabul edilir. Bu sayede saçın doğal rengini korumasında da etkilidir. Saça dökülen ceviz kabuğu suyu sayesinde saçın kendi rengi vurgulanır ve saç olduğundan daha parlak görünür. Tüm bu özelliklerinden dolayı sadece zayıflamak için değil saç güzelliği açısından da ceviz kabuğu çok önemli bir nimettir.