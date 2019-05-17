Cevdet Göç: Zaten küme düşmüşüz ve onun üzüntüsü var

Spor Toto 1. Lig’de 34. ve normal sezonun son haftasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Afjet Afyonspor’un antrenörü Cevdet Göç, küme düştükleri için oyuncularının motivasyonlarının düşük olduğunu söyledi. Göç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftadır hedeflerinin olmadığı için motivasyonu zor maçlar oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün futbolcularımızın ayağına sağlık, istekli ve arzulu maçlar oynadık. Yine bugün de sıcak bir havada keyifli bir maç oynadık. Oyuncularımızın motivasyonu düşük. Zaten küme düşmüşüz ve onun üzüntüsü var. Çocukların emeklerine sağlık. Bundan sonra da Afyonkarahisar takımı, daha güçlü olarak bu lige geleceğini düşünüyorum. Buradan hepimizin çıkaracağı dersler var. Bu derslere hep birlikte çalışıp tekrar bu lige döneceğimize inanıyorum. Çünkü, Afyon’da bu potansiyel var. Bunu yaşadık ve gördük. Tekrar, Afyonkarahisar halkından helallik istiyoruz, üzgünüz."