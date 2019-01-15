Cevat Karagöl’den çifte rekor

Ordulu milli atıcı Cevat Karagöl, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nca Mersin’de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası’nda iki kategoride rekor kırmanın mutluluğunu yaşıyor.

77 sporcunun katılımıyla düzenlenen müsabakalarda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca kategorilerinde Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Cevat Karagöl, “Şimdi önümde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. Burada benim önceliğim altın madalya. Spor hayatımı olimpiyat madalyasıyla süslemek istiyorum” dedi. Milli sporcu Türkiye’yi daha önce 3 kez paralimpikte temsil etmişti.