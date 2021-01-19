Cevad Prekazi... Topraklardan geçmiş en iyi solaklardan. İlla ki o Monaco maçında attığı gol... Türkiye futboluna da eşik atlatan bir goldür. Galatasaray 'ın Avrupa yürüyüşünü başlatan kadronun en önemli isimlerindendir. Sert şutları, müthiş plase frikikleri ve sayısız asistleri...

O zamanında da asistler kayda alınsaydı kimbilir nasıl bir tablo ortaya çıkardı. Prekazi, futbolu bıraktıktan sonra zaman zaman yorumcu olarak da karşımıza çıktı. Bir kitap da yazdı. Oldukça da ses getirdi. Çünkü öteki Prekazi'yi de tanıdık. Sözünü sakınmayan Prekazi'yi... Dünyaya bambaşka bir pencereden bakan, toplumcu Prekazi...

Ajansspor Cevad Prekazi'yle bir röportaj gerçekleştirdi. Beşiktaş -Galatasaray derbisi sonrası yapılan röportajın tüm detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.





"Derbiyi Galatasaray'ın stoperleri hediye etti"

Sevgili Cevad, sence Galatasaray, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?

Yedikleri 2 golde de stoperler bireysel hatalar yaptı. Zaten her maçta savunma aksıyor. Bir de Galatasaray, bu sezon sürekli hücumu düşünüyor. Derbide de Beşiktaş'a alan verdiler. Aslında biraz Beşiktaş'ın üzerine gelmesini beklemelilerdi. Beşiktaş'ın özel bir yanı yoktu. Stoperlerin hatalarını değerlendirdiler. Galatasaraylı stoperlerin hediyesini geri çevirmediler.

Şampiyonluk yarışında kimi daha şanslı görüyorsun?

Şu anda favori göstermek erken. Fakat yedek kulübesi zengin olan takım avantajlı olacak. Kim daha fazla aynı kalitede rotasyon yapma şansına sahip olursa, o takım şampiyon olur. Beşiktaş'ın yedek kulübesi şu an an için daha güçlü görünüyor.

"Galatasaray'a transfer gerek, kadro şampiyonluk için yeterli değil"

Galatasaray'ın kadrosu şampiyonluk için yeterli mi?

Tabii ki en iyisini Fatih Terim bilir, fakat bana göre yeterli değil. Öncelikle Muslera sakatlandığı zaman onun yerine iyi bir kaleci bulamadılar. Çünkü bana göre Muslera takımın yarısı. Stoperleri Beşiktaş derbisinde de gördük; iki golde de büyük hatalar yaptılar. Sağ bek de problem. Orta sahaya da ekstra futbolcu lazım. Bir de forvete takviye gerek.

"Emre ve Taylan'ı beğeniyorum"

Galatasaray'a gözüne kestirdiğin oyuncu var?

Sivasspor'dan alınan Emre Kılınç ile Taylan'ı beğeniyorum. Bana göre Galatasaray'daki yerli oyuncular yabancılardan daha faydalı.

Prekazi: "Belhanda mı, o kim?"

Peki Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'yı nasıl buluyorsun?

O kim! Tanımıyorum ben öyle birini. Kim o? Boşver Belhanda'yı. Ben onu mahalle takımım da bile oynatmam. Emre Akbaba ondan çok daha iyi. Sakatlığı yüzünden daha eski formunu bulamadı.

"Arda'nın Barcelona ve Atletico'da oynadığını unutmamak lazım"

Arda Turan için yorumun nedir?

Arda, her zaman beğendiğim bir isim. Barcelona ve Atletico Madrid'de oynadığını unutmamak lazım. Fakat bazı problemleri mi var onu bilmiyorum.

"Her şey Mesut'a bağlı"

Fenerbahçe , Mesut Özil'i transfer etti. Sence Mesut, Fenerbahçe'ye faydalı mı olacak? Yoksa bazılarının dediği gibi, olumsuz mu etkileyecek?

Bunu bilemiyorum. Fakat şunu unutmamak lazım; Mesut Özil Almanya'da doğup büyüdü. Alman mantalitesi ile yetişti. Almanya ile Türkiye çok farklı. Real Madrid'de oynadı. İngiltere'de oynadı. Türkiye'de profesyonel bir ortam olmadığını görünce psikolojik olarak etkilenebilir. Belki süper oynar, belki de kötü. Her şey Mesut'a bağlı.

"Mesut, Hagi'den daha iyi"

Mesut Özil'i Gheorghe Hagi ile kıyaslayanlar var. Sence Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcu kim?

Ya kardeşim Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu oldu. Almanlar'ın bir numaralı futbolcusuydu. Tabii ki Mesut, Hagi'den daha iyi. Mesut, Real Madrid ve Arsenal'daki ilk yıllarında çok başarılıydı. Fakat daha sonra düşüşe geçti. Belki İngiltere'de umduğunu bulamadı ve farklı takımlara gitmek istedi. Ama onu satın alacak parayı kimse veremeyince Arsenal'de kaldı. Demek ki şimdi Fenerbahçe, Mesut'un istediği parayı verdi ki geldi.

"Alfa Omega Amanya'nın oyuncusuydu"

Anelka, Sneijder, Van Persie, Ortega, Roberto Carlos, Drogba daha popüler transferlerdi diyenler de var. Sence?

Yok yahu... Hiçbiri Mesut Özil'in kariyeri ile kıyaslanamaz. Mesut bana göre bir numara. Mesut, alfa omega Alman Milli Takımı'nın oyuncusuydu. Mesut olmasaydı Almanya, Dünya Şampiyonu olamazdı. Açın bakın Almanya şampiyon olduğu zaman Mesut için yazılanlara...

"İrfan Can'ı Mesut ile kıyaslamak saçmalık"

Bazıları da Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil'i aynı kefeye koyuyor...

İrfan Can fena bir oyuncu değil ama Mesut Özil ile kıyaslamak saçmalık. Nerede oynamış ki İrfan Can? Başakşehir'de. Ne başarısı var ki Başakşehir'in Allah aşkına? Ayıp yahu.

"Büyük kulübe 18 transfer yakışmaz"

Fenerbahçe'nin durumu hakkında yorumun nedir?

Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe'den daha iyi. Fenerbahçe-Başakşehir maçında neler oldu öyle. Zor konuşan Okan Buruk bile kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 10 kişiyle yendi. Demek ki Fenerbahçe'nin gücü yok. Bir de 18 transfer yapmışlar. Büyük kulübe böyle 18 oyuncu almak yakışmaz.

"Adem Ljajic orta şekerlidir"

Adem Ljajic, Beşiktaş'ta uzun süredir oynamıyor. Bunun nedeni ne olabilir?

Bak kardeşim. Kahvenin üç şekli vardır: Şekerli, orta şekerli ve sade. Adem Ljajic de benim için her zaman orta şekerli kahve kıvamında. Şöyle böyle bir oyuncu! Yok kardeşim öyle olmaz. Sen İtalya'da oynamışsın. Türkiye'de oynamak İtalya'dan daha kolay. Peki ne yaptın sen Beşiktaş'ta? Yedek kalıyorsun. Ben böyle bir oyuncuyu beğenemem. Ne yapayım..!

"Klas adam her zaman oynar"

Beşiktaş, Mandzukic'in peşindeydi. Sence doğru bir tercih olur muydu?

Eski Mandzukic'i herkes ister. Kariyeri ve nerelerde oynadığı belli. Onun da yaşı var. Ama yaş önemli değil. Klas adam her zaman oynar.

"Şenol Güneş Türkiye Milli Takımı'nı kötü yönetiyor"

Avrupa'da oynayan Türk futbolcuları için ne düşünüyorsun?

Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum. Milan'ı maestro gibi yönetiyor. İlkay Gündoğan da müthiş oynuyor. Emre Can da iyi. Burak Yılmaz o yaşına rağmen Fransa'da süper oynuyor. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da aynı şekilde iyi futbolcular. Türkiye'de çok yetenekli oyuncu var ama onları oynatacak teknik adam yok. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral'i de unutmamak lazım. Bu oyuncu grubuyla Dünya Kupası'nda çok başarılı olunabilir. Fakat Şenol Güneş, Türk Milli Takımı'nı çok kötü yönetiyor.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş hakemler tarafından kollanıyor"

Türkiye'deki hakemlerin performansını nasıl buluyorsun?

Türk futbolunun en büyük problemi hakemler. Hakemlerin neler yaptıklarını yakından takip ediyorum. Hele bu VAR sistemi, mahvetti futbolu. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hakemler tarafından kollandığını düşünüyorum. Sanki birileri Galatasaray'ın her sene şampiyon olmasından rahatsız. İçlerinde bir yara var adeta. Bunun sebebini anlayamıyorum. Bütün maçlarda yapılan hakem hataları elimde var. İsterlerse canlı yayında gelip hepsini tek tek anlatırım.

"Gelen yabancılar çok kalitesiz"

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sayısını 14'ten 16'ya çıkardı. Bu kararı nasıl buluyorsun?

Bu sayı çok feci. Ben iki sene evvel Kuşadası'ndaki bir toplantıda Şenes Erzik'e yabancı sayısının çok olduğunu söylemiştim. En fazla 5 veya 6 yabancının yeterli olacağını anlatmıştım. Türkiye'de yeteri kadar iyi oyuncu var. Her zaman vardı zaten. Onlara şans tanımak lazım. Ayrıca gelen yabancılar çok kalitesiz. Türkiye'nin bu kadar yabancıya ihtiyacı var mı? Bence yok. Tabii ki onların işine karışamam.

"Türk futbolunu öldürüyorlar"

Senin zamanında kaç yabancı futbolcu oynama hakkı vardı? 3 mü?

Hayır iki. Ben ve Simo (Zoran Simovic) vardı. Mirsad Kovacevic, Türk statüsünde oynuyordu. Buna rağmen Avrupa'da başarılı olduk. Yine Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandığında kadroda 8 milli futbolcu vardı. Daha sonra Türkiye, 2002 dünya şampiyonasında üçüncü oldu. Demek ki bu yabancı kararlarını verenler futbolu bilmeyen kişiler. Ne yapacaksın 10 veya 11 yabancıyı. O zaman Türk futbolunun yerli oyunculara ihtiyacı yok. Türk futbolunu öldürüyorlar.

"Kara para aklıyorlar, vergi kaçırıyorlar"

Şimdiye kadar kendine benzettiğin bir futbolcu oldu mu?

Yok görmedim daha. Belki ileride görürüm. Kim bilir? Şimdi futbolun lezzeti kayboldu. Eskiden futbol taraftar için oynanırdı. Futbolda şimdi artık her şey para para para! Futbolcu artık sadece transferi düşünüyor. Bak Türkiye'de yabancı sayısı kaç oldu? Herkes transferlerle kara para aklıyor. Vergi kaçırıyorlar. Rakamları şişiriyorlar. Yoksa bu rakamlarda oyuncu yok. Dünyada en fazla bir oyuncuya 20 milyon Euro verirdim. Ben başkan olsam sadece Messi'ye ne kadar isterse verirdim. Messi, her şeye değer. Onun gibisi yok.

BİR KELİME BİR CEVAP:

Jupp Derwall : Türkiye'ye gelmiş en büyük teknik direktör

Maradona : Onu anlatmak için zaman lazım.

Frikik : Cevad Prekazi.

Monaco: Türk futboluna Avrupa kapılarının açıldığı yer.

Ali Sami Yen : Tarihin yazıldığı stad.

Fenerbahçe : Büyüklüğünü son yıllarda kaybeden camia.

Tito : Gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı

Atatürk : Dünyaya nam salmış cumhurbaşkanı.

Futbol : Benim için her şey. Hayatın kendisi.

Mustafa Denizli : Ne diyeceğimi bilemiyorum. Genç yaşta antrenör oldu ve kendini ateşe attı. Hatalar yaptı ama sonra toplarladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmak kolay değil.

Taraftar : Artık eski taraftar kalmadı. Eskiden onlar olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık. Pozitif enerji verirlerdi. Şimdi alakası yok. Stad full çekse de eski hava yok.

Galatasaray : Türkiye'nin en büyük kulübü. Çünkü tarihte herşey yazılı. Çanakkale Zaferi gibi. Eğer diğer kulüpler de Galatasaray gibi Avrupa'da başarı elde ederse onlar da büyük olur.

Para : Gelir ve gider. Şu anda insanlara para olarak bakılıyor. Her şey maddiyat olmuş. Paran varsa adam yerine konuyorsun. Karaktere bakan yok. Sahtekâr veya hırsız olman önemli değil.

Korona : Bütün dünyayı mahvetti. İnsanların içine korkuyu soktu. Normal yaşantımızı elimizden aldı. Geleceği iyi görmiyorum. Korkarak yaşıyoruz. İnşallah çabuk geçer ve normal hayatımıza döneriz.