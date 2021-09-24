Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da gerçekleşen kura çekiminde, kadınlar kategorisinde VakıfBank, B Grubu’nda Fransa’dan ASPTT Mulhouse, Finlandiya’dan LP Salo ve İtalya’dan Vero Volley Monza ile eşleşti. D Grubu’nda Fenerbahçe Opet, Fransa’dan Beziers Volley, Bulgaristan’dan Maritza Plovdiv ve Rusya’dan Dinamo-Ak Bars Kazan ile eşleşirken, Türk Hava Yolları ise C Grubu’nda İtalya’dan Igor Gorgonzola Novara, Rusya’dan Dinamo Moskova ve Çekya’dan VK Dubla Liberec takımları ile eşleşti.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, E Grubu’nda İtalya’dan Sir Sicoma Monini Perugia ile Trentino Itas ve Fransa’dan AS Cannes Dragons ile mücadele edecek. B Grubu’nda yer alan Ziraat Bankkart ise Rusya’dan Dinamo Moskova, Belçika’dan VC Greenyard Maaseik ve Polonya’dan Projekt Warszawa ile karşı karşıya gelecek.

DHA