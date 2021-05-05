CEV Plaj Voleybolu Continental Cup 2. Turu’nda heyecan başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenlediği plaj voleybolu şampiyonası CEV Continental Cup, 14 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla yarın İnciraltı'nda başlıyor. İzmir İnciraltı Spor Tesisleri’ndeki organizasyonda kadınlarda Türkiye, Belarus, Çekya, Finlandiya, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan, erkeklerde Estonya, İngiltere, İtalya, Letonya, Litvanya, Macaristan ve Slovenya’dan ikişer takım mücadele edecek.

Türkiye’yi kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu temsil edecek.

Erkeklerde ise ay-yıldızlı formayı Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Sefa Urlu-Selçuk Şekerci giyecek. Organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek ekip, 23-26 Haziran’da Hollanda’da yapılacak karşılaşmalarda belli olacak. (AA)