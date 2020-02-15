CEV Kupası’nda Türk eşleşmesinin maç programı belli oldu

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta arasındaki eşleşmenin maç programı belli oldu. İki takım arasındaki çeyrek final ilk maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda, rövanş ise 4 Mart Çarşamba günü aynı saatte İzmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Yarı finale yükselecek ekip GFC Ajaccio (Fransa)-Leo Shoes (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İZMİR (AA)