CEV Kupası’nda format değişikliğine gidildi

CEV’den yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanan CEV Kupası’nda karşılaşmalar (son 16 turu ve çeyrek final turu), alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 16 turu ve çeyrek final turları ise birer maç üzerinden oynanacak.

Kulüp ve ulusal federasyon temsilcilerinin katılımıyla yapılan video konferansın ardından, CEV Kupası’nda son 16 turu ve çeyrek final etaplarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu.

Kadınlar

Kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

Son 16 Turu

Galatasaray HDI Sigorta - SC Potsdam (Almanya)

Dresdner SC (Almanya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya)

Çeyrek Final

Galatasaray HDI Sigorta - SC Potsdam (Almanya) Maçının Galibi / Dresdner SC (Almanya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) Maçının Galibi

Erkekler

Erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto, 15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarını İspanya’da oynayacak.

CV Guaguas Las Palmas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:

Son 16 Turu

Galatasaray HDI Sigorta - CV Guaguas Las Palmas (İspanya)

Spor Toto - VC Greenyard Maaseik (Belçika)

Çeyrek Final

Galatasaray HDI Sigorta - CV Guaguas Las Palmas (İspanya) Maçının Galibi / Spor Toto - VC Greenyard Maaseik (Belçika) Maçının Galibi