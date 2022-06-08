Çetin Akın: Turgutluspor’u siyasi malzeme yapmayalım

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor’da 21 Haziran Salı günü yapılacak kongre öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Turgutluspor Kulübü’nün kimseye satılmadığını, doğru bir şekilde yöntem oluşturulmaya çalışıldığını, bunun için de herkesin görüşünün alındığını söyledi. Yaşanan süreç ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Akın şunları söyledi:

“Spor Kanunu değişti. Bir yıl içerisinde profesyonel spor kulüplerinin şirketleşmesi gerekiyor. Biz de dedik ki bu kararı kendi başımıza almayalım. Serhat Orhan, belediye başkanlığı ve Turgutluspor Kulüp Başkanlığı; Hakan Sezer, Murat Ayhan, Hüseyin Simav, Adnan Demirel, Ahmet Daşkan, Hüseyin Güleç ve Ahmet Özşirin kulüp başkanlığı yapmıştır. Biz de dedik ki bunun içinde taraftar da olsun. Taraftar derneklerinden bir tane temsilci aldık. İki defa toplantı yaptık. Ben Serhat Bey’in açıklamasına acayip üzgünüm. İkinci toplantıda bütün kulüp başkanlarının, herkesin içinde bize dedi ki ‘böyle bir adam bulmuşsun, ne duruyorsun?’ Bütün kulüp başkanları şahittir; bir tanesi ‘hayır böyle bir konuşma olmamıştır’ derse belediye başkanlığını bırakacağım. Bu kadar çok netim. Biz bu kulübü kimseye satmıyoruz kardeşim! Biz, kulüpte doğru bir şekilde, doğru bir yöntem oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de herkesin görüşünü aldık. Turgutlu tarihinde böyle organize bir çalışma olmuş mu? Kim kimi çağırmış? Bir tek Hüseyin Güleç gelmedi toplantıya, Taner Kestaneci’yi biz çağırmadık. Bir yılın sonunda kulüp şirketleşmek zorunda. Biz bu bir yılı arkadaşlarla 5’e 4 bir yönetim oluşturup yetki aldık. Kulüp başkanlığı yapmış arkadaşlarımızdan. Serhat Başkan da öncülük yaptı, ‘bu adamlarla yol yürüyelim’ dedi. Turgutluspor’da altyapı çok başarılı. U19 Takımımız Türkiye Yarı Finali oynadı, U17 Çeyrek Final oynadı. Şimdi altyapımızda gümbür gümbür gelen bir ekip var. Adamlar bir sistem oturtmuşlar, 10 yıllığına gelmişler buraya. Bu işi meslek edinmişler ve bu iki yıl içerisinde bize hiçbir sorun yaşatmamışlar. Bizim maddi külfetimizi tamamen temizliyorlar.”

“Bu kulüpte bahsedildiği gibi herkes alacak peşinde değil”

Turgutluspor’un ekonomik durumuyla ilgili de açıklama yapan Başkan Akın, “Bu kulüpte bahsedildiği gibi herkes alacak peşinde değil. Bir tek Taner Kestaneci ile devam eden yasal sürecimiz var. Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyon 200 bin TL civarında borcumuz var. Turgutluspor Kulübü’nü 2019 yılında devraldığımda 1 milyon 650 TL borç vardı. Bir milyon civarında da futbolcu alacakları vardı. Bunlar yapılandırıldı, ödenmeye başladı. Bizi tertemiz, borçsuz bir hale getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Beraber, ortaklaşa bir yönetim oluşturalım dedim”

Bu süreçte 7-8 tane kulüple görüşüldüğünü söyleyen Başkan Akın, “Bu görüşmelerimizin tamamını da paydaşlarımızla, başkanlarımızla, kendi ekibimizle paylaştık. Görüşmeye zaten komisyon olarak katıldık. Kayda değer 3 teklif üzerinde mutabık kaldık. Bütün teklifleri kulüp başkanlarımızla beraber değerlendirdik. En mantıklı seçimin Serhat Bey tarafından karar verdiğimiz arkadaşlarla yol yürümek olduğu, bu konuşmanın bir daha gerçekleşmemesi konusunda mutabık kaldık. ‘Hem bundan sonra belediye başkanlığı yapacak olan kişiler bu yükten kurtulsun hem de kulüp profesyonelleşsin’ dediler. Ben, ‘Hayır, benim farklı bir fikrim var. 8-10 tane Turgutlulu cebimizden 300’er 500’er bin TL para harcayalım bulalım, beraber ortaklaşa bir yönetim oluşturalım. En mantıklısı bu’ dedim. Ama başta Murat Ayhan, Hakan Sezer, Hüseyin Simav, Adnan Demirel hepsi bir ağızdan ‘bu para işine girersek içinden çıkamayız. Biz bu paraları bulamayız’ dediler” şeklinde konuştu.

Başkan Akın açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Turgutluspor’u geldiğimiz ilk yıl şampiyon yaptık. Nasıl yaptık? İki tane firma bulduk. Onların sponsorluklarıyla biz bu takımı şampiyon yaptık ama Antalya’ya play-off maçlarına götürürken 400 bin TL’yi bulamadık. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Rüşvet almıyorum, ihalelere fesat karıştırmıyorum. Nereden bulacağım her yıl 15-20 milyon TL parayı? Ekonomik gücüm de, fabrikalarım da yok. Bu meclis toplantısında şampiyon olan takıma prim istediğimizde, ‘ben söz verdim; bu çocuklara prim verelim’ dediğimde Turgutlu’dan 16 bin TL para topladık. Çare aradık, ben ne Taner Kestaneci’yi tanırdım, ne bilmem ne tanırdım. Madem Turgutluspor’u çok seviyorlardı da niye o zaman gelmediler. Niye elimizden tutmadılar, niye söz verdikleri primleri ödemediler? Turgutluspor’a yöneticilik olarak başkanlığı ve yönetimi elinde tutmak isteyen her belediye başkanı, sırf Turgutluspor’u değil diğer kulüplerin de kulüp başkanı, belediye başkanı varsa yolsuzluğa bulaşmak zorunda. Ben bulaşmayacağım. ‘Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemem, yedirmem’ diyorum. Allah’a çok şükür de üç yılda hiçbir iftira üzerimizde kalmadı kalmayacak da. Turgutlu halkı bana bir emanet vermiştir. Ben bu emaneti kanımın son damlasına kadar koruyacağım.”

“Turgutluspor’u siyasi malzeme yapmayalım”

Başkan Akın, Turgutluspor’un siyasi malzeme yapılmasını istemediğini belirterek, “Toplantıları niye yaptım biliyor musunuz? O toplantılarda ‘Turgutluspor’u artık siyasi malzeme yapmayalım, bundan sonra yeni bir dönem açalım’ dedim. Kötü bir şey mi istedim? Siyasete prim yapacağız diye açıklama mı yapacağız, aday mı olacağız? Ne zaman demişim ‘arabayı kullandırmam, gıda yardımı yaptırmam diye?’ Açıklamalara bakın ya! Bu konuda tavrım net; Turgutluspor’u profesyonel bir yapıya oturtup belediyeden, belediye başkanından ekonomik bir beklentisi olmayan bir ekiple yürütmek ve altyapıya destek olmak istiyorum” diye konuştu.

Yapımı devam eden stat süreci hakkında da açıklamada bulunan Başkan Akın, “Bu stat ihalesini yapan, ihaleyi o firmaya veren kim? Dokuzuncu sene ben geldim, olaya müdahale ettim. Korona virüs sebebiyle ihalede mücbir sebep oldu. Biz bunları düştük, ‘hadi yürüyün’ dedik. Bayburt İnşaat’ın sahibi Ahmet Bey benim odama geldi. Süleyman Turgut da şahittir. ‘Bu iş benim namusum’ dedi. Söz konusu firmaya 7-8 gün önce ihtar çekildi. 2-3 gün sonra 10 günlük süre doluyor. Süleyman Turgut’a artık bu samimiyete inanmadığımı, teminat mektuplarını yakacağımı söyledim. 10 günün dolmasını bekliyorum” dedi.

İHA